Ühing kutsub jälgima lindude sügisrännet

Eesti ornitoloogiaühing kutsub eeloleval nädalavahetusel kõiki loodushuvilisi lindude sügisrännet jälgima ja oma linnuvaatlustest teada andma. 30. septembril ja 1. oktoobril on ligi 40 Euroopa riigis traditsioonilised linnuvaatluspäevad «EuroBirdwatch 2017», millega pööratakse tähelepanu lindude sügisrändele ajal, mil see on haripunktis.