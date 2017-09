Jakobsoni koolis algab eelkool

Esimene kogunemine on esmaspäeval kell 13.30 Viljandi Jakobsoni koolis ruumis number 165. Lapsi koos vanematega ootab õpetaja Kadri Lõhmus.

Edaspidi on eelkool igal esmaspäeval kella 13.30–15.30. Sinna sisse mahuvad neli 25-minutilist tegevust.

Esimene kooliminek on oluline etapp elus ja eeldab, et lapsel on teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum ehk teisisõnu on ta omandanud alushariduse, mis tagaks talle eduka edasijõudmise nii igapäevaelus kui koolis. Alusharidus omandatakse lasteasutuses või kodus.

Lastele, kes ei osale koolieelse lasteasutuse tegevustes, on loodud võimalus käia eelkoolis.

Koolieelikute ettevalmistusrühma töös osalemine on tasuline lastele, kes juba omandavad alusharidust koolieelses lasteasutuses või kelle elukoht rahvastikuregistri järgi ei ole Viljandi linn.

Eelkoolis osalemise avaldus tuleb saata Jakobsoni kooli õppejuhi Krista Andresoni aadressil krista.andreson@vjk.vil.ee.