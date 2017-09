Küsimus ja vastus. Viljandi vald

HELLAR MUTLE

Hellar Mutle / Elmo Riig

Vabad Vallakodanikud

Minu seisukoht on, et Viljandi vald peaks veekeskusesse panustama kokkulepitud mahus ning veekeskus peaks kerkima vastavalt arhitektuurikonkursi kavandile algul planeeritud kohta Kaalu tänavale. Protsessiga tuleks alustada kohe pärast seda, kui maavahetuse leping on sõlmitud.

Teist varianti, mis seostub SEB hoone lammutamisega, saab kaaluda vaid siis, kui linn võtab lisakulud kogu ulatuses (umbes 400 000 eurot) enda kanda ja vald ei pea sellesse projekti raha juurde panema.

Viimane võimalus, mida ma ei poolda, oleks alustada nullist. See tähendaks, et asukoha üle hakatakse vaidlema üldisemalt, näiteks kas kesklinna või järve äärde, või siis loobuvad mõlemad pooled sellest ettevõtmisest.

ALAR KARU

Alar Karu / Marko Saarm

Isamaa ja Res Publica Liit

IRL-i Viljandi valla nimekirja programmis on meie kandideerijate ühine seisukoht, et Viljandi valla ja linna rahvas vajab nüüdisaegset ujulat ning see peaks asuma Viljandis.

Praeguseks on ujula projekteerimisel välja kujunenud avalikkuse jaoks segane olukord. Meile on oluline, et ujula koha planeerimine oleks avalik ja kõigile asjaosalistele selge.

Ilus oleks, kui ujula rajataks Viljandi järve äärde. Praktiline oleks, kui see ehitataks Jakobsoni kooli juurde. Kõigile mugav oleks, kui see rajataks kesklinna – sinna, kuhu algul plaaniti ujulat arhitektuurikonkursiga. Kui Viljandi linn soovib algul kokkulepitud asukohta muuta, mis suurendab ujula maksumust, tuleks läbirääkimisi alustada algusest.

Usun, et uus Viljandi vallavolikogu soovib ujula rajamisse panustamise lõplikult otsustada siis, kui ehitamise aeg, asukoht ja maksumus on asjaosalistel selgeks vaieldud.

SULEV KANNIMÄE

Sulev Kannimäe / Mihkel Maripuu / Postimees

Reformierakond

Viljandis on veekeskust lubatud ja oodatud kaua. Nüüd on linn ja vald pannud seljad kokku, et see valmiks.

On avaldatud ka kõhklust, kas seda keskust ikka on vaja. Et niikuinii hakatakse veemõnusid nautimas käima mujal. Ent kui võtta aluseks konkursi võidutöö, siis ma ei näe küll mingit põhjust mujale minna.

Veekeskus ei loo lisaväärtust mitte üksnes linnale, vaid kogu maakonnale. Valla elanike huvides peab ka vald keskusesse kindlasti panustama. Kui linn annab maa, siis ülejäänus peaksid panused olema võrdsed.

Praegu kokkulepitud panus uue Viljandi valla elaniku kohta on 35 euro ringis. Leian, et kui see oleks ka 50 eurot, ei oleks see meie inimeste tervise ja heaolu nimel palju.

ERICH PALM

Erich Palm / Elmo Riig

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Viljandi valla sotsiaaldemokraatide vastus küsimusele on järgmine.

Valla inimesed väärivad veekeskust nagu Abja veekeskus, Pärnu Tervise sauna- ja veekeskus või Rakvere Aqva vee- ja saunakeskus. Kui linn ja vald on veekeskuse rajamisel võrdsed partnerid, saavad nad otsustada kõike ainult koos.

Tuleb otsustada, mida ehitama hakatakse. Kas eesmärgiks on ehitada kohalike inimeste vajaduste rahuldamiseks vee- ja saunakeskus või ujula või kas tegu on siiski ka turistide meelitamiseks mõeldud atraktsiooniga.