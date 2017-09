Cleveron peab läbirääkimisi maailma jaemüügiettevõtetega

Cleveroni tegevjuht Andres Liinat kõneles uudisteagentuurile BNS, et ettevõte on positsioneerinud end sedaviisi, et prioriteetsed kliendid on käibe järgi maailma 50 suurema hulka kuuluvad jaemüügiettevõtted, kellest seitsmega käivad läbirääkimised või on sõlmitud koostööleping.

«Pigem vaatame mitte geograafilises plaanis, vaid vastavalt kliendi portfellile, meie põhiline fookus on suunatud suurtele kaupmeestele, kellel on nii-öelda click-and-collect-lahendus, et lisaks füüsilistele asukohtadele oleks ka online-müügikanal,» selgitas Anders Liinat.

Liinati sõnul ei saa Cleveron Walmartiga sõlmitud kokkuleppe kohaselt avaldada, mitu pakiautomaati maailma suurimale jaemüügiettevõttele tarnitud on, kuid ta kinnitas, et uusi roboteid paigaldatakse seal iga nädal.

Juulis teatas Walmart, et lisaks toona olemas olnud 20 Cleveroni pakikioskile plaanitakse üle Ameerika Ühendriikide lisada veel 80 ning klientide positiivse tagasiside tõttu ilmselt rohkemgi.

13. septembril teatas Cleveron, et laieneb ka Ühendkuningriigi ja Iirimaa turule.

Aktsiaselts Cleveron on Eesti kapitalil põhinev tehnoloogiaettevõte, mis arendab jaekaubanduse- ja logistikaettevõtetele mõeldud pakkide edastamise tehnoloogiat.