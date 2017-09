If Kindlustus: augusti tormikahjud olid kümne aasta suurimad

Augustis teatati If Kindlustusele 860 varakahjust ja see on viimase kümne aasta suurim ühes kuus registreeritud varakahjude arv. Enim kasvatasid õnnetuste arvu tugev tuul, äike ja vihmasajud. Kolmandik eluasemetega juhtunud kahjudest oli tingitud veeavariidest, 20 protsendil juhtudel oli tegu tormikahjudega ning 14 protsendil koduse vara elektrikahjudega. Varakahjusid hüvitas If augustis 844 000 euro ulatuses.

If Kindlustuse varakahjude grupijuhi Piret Jõhviku sõnul on tormid viimasel ajal kõikjal maailmas teinud suurt laastamistööd ja ka Eestis on kahe aasta tormide põhjustatud kahjud märkimisväärsed.

«Augustis küündis suurim loodusjõududest tingitud kahju 32 000 euroni, kui tugev tuul lõhkus ühes majapidamises kolme hoone katused ja kasvuhooned,» kõneles Jõhvik. «Eluaseme keskmine tormikahju on paar tuhat eurot näiteks tuulest räsida saanud katuse parandamiseks, kuid äikese tõttu süttinud maja taastamiseks võib kuluda ka paarsada tuhat eurot,» lisas ta.

Ka kindlustamata kortermaja elanikel tuleb Jõhviku sõnul mõelda, kuidas pärast tormikahju endine eluolu taastada. Kui selleks raha napib, võib see osutuda üle jõu käivaks ettevõtmiseks, mis halvab pikaks ajaks tavapärase elurütmi.