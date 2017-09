Olgugi, et vananaistesuve määratlus on küllaltki segane, mõistetakse Euroopas selle all septembri lõpus või oktoobris mitmepäevast soojade päevade ja kargete öödega ilma, mille põhjuseks on blokeeriv kõrgrõhkkond. Tundub, et see on kätte jõudnud!