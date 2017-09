​Viljandi vallas juhtpositsioonil olev Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) on ees ootavatel valimistel see poliitiline jõud, keda teistel nimekirjadel tuleb proovida lüüa, sest sama erakond on võimul ka Viljandi vallaga liituvates omavalitsustes Tarvastu ja Kolga-Jaani vallas.