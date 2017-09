Septembrikuine vihmasadu on kergitanud Soomaa jõgede veetaset sedavõrd, et luhaheinamaad on üle ujutatud.

​Tulvasõprade rõõmuks on Soomaal taas üleujutus, mida on just käesoleva nädalavahetuse ilmselt ilusa ilmaga vahva vaatama minna. Kohalik elanik on asjaga harjunud.