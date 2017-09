Karksi valla teenetemärgi saab külaliikumise eestvedaja

2009. aastast on Enn Sarv Kodukant Viljandimaa külaliikumise juht ning koos Helve Joonega on ta aidanud välja anda raamatu «20 aastat Kodukant Viljandimaad». Ta on olnud 2004. aastast Tuhalaane külavanem ning juhatuse esimehena löönud kaasa mittetulundusühingu Tuhalaane tegemistes.

Koos abilistega on Sarv korraldanud Tuhalaane külas pühade ja tähtpäevade tähistamist ning eest vedanud mitmesuguseid spordiüritusi. 2009. aastal sai Tuhalaane Viljandimaa aasta külaks ning 2010. aastal tunnistati Sarv maarahva kongressil Eesti parimaks külavanemaks.

Lisaks Tuhalaane küla elu arendamisele on Enn Sarv leidnud juba viis aastat aega Viljandimaal «Teeme ära!» kampaania koordineerimiseks, kuulunud 1999. aastast Karksi vallavolikokku ning juhtinud vallas nii spordi- kui külaliikumise komisjoni.