Jalgratturid sõidavad pimedas väikelinna tänavaid avastama

Liiber rääkis, et juba varem oli vallavanem arutanud, kas ja kuidas tähistada tuleval nädalal üleeuroopalist spordinädalat. Pärast seda kohtumist tekkis spordimehel idee korraldada õhtune rattasõit ning see leidis valla sooja toetuse.

Öösõidu nime kandvale üritusele on kolmapäeva õhtul oodatud kõik rattasõbrad. Kogunemine on linna keskel platsil. «Koguneme Monopoli platsile, hakkame kell 20 minema ja lõpetame ka seal,» rääkis peakorraldaja ja ütles, et kavas on tunni ajaga läbi sõita nii palju Karksi-Nuia tänavaid, kui jõuab. Tema ise lubas olla ratturite rivi eesotsas. «Mingit võidusõitu ei tule. Sõidame rahulikult, ootame kõik järele ja jälgime liikluseeskirja,» lausus ta.

Kuigi osavõtuks end registreerima ei pea ja osalejate nimed pannakse samal õhtul kohapeal kirja, on jalgratturitel palutud tähelepanu pöörata varustusele. «Tuled peavad kindlasti olema ja helkurvest on hea asi ning kiiver muidugi ja pidurid korras,» loetles Liiber. Ettevõtmisesse on kaasatud ka politseinikud ning nemad olid lubanudd lampidega vajaduse korral veidike aidata. «Mõned lambid on neil pakkuda,» lausus ta.

Pimedale ajale on sõit planeeritud seepärast, et oleks veidikese teistmoodi ja suurtes linnades korraldatakse ju ka öösõite. «Me tahame samale pulgale saada,» ütles ta muigega ning lisas, et peale selle on öösõiduga hea autojuhtidele meelde tuletada, et ratturid on ka olemas.