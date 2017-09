Kert Varik lõpetas hooaja etapi kümnenda tulemusega

Nad lõpetasid mõlemad võistlussõidud kümnendana ning kümnenda koha said nad ka etapi kokkuvõttes. «Nagu Hollandis ikka, oli rada korralik liivaauk. Alustasime laupäeval kindla peale ja rahulikult, kuigi üsna alguses olime koos kahe teise meeskonnaga korraks katuse peal. Aga õnneks jäid kõik terveks,» rääkis Karksi vallast pärit Varik.

Pühapäevaks olid mehed oludega peremini kohanenud. «Mõlemas stardis sattusime ees või kõrval tekkinud rüsinasse. Õnnestus küll püsti jääda, aga kaotasime kohti,» meenutas Varik.

Esimeses sõidus liikusid Varik ja Daiders ühtlases rütmis, ka teine sõit oli selline, kuigi kaks ringi võitles Varik lahti tulnud kaelakaitsmega.

Markelo etapivõidu võtsid täiseduga hollandlased Daniel Willemsen ja Robbie Bax. Hooaja kokkuvõttes teenisid Varik ja Miil/Daiders 142 punkti ja see andis neile 15. koha. Maailmameistreiks tulid 562 punktiga Etienne Bax Hollandist ja Nicolas Musset Prantsusmaalt.

Viljandi motosportlane Kert Varik tõdes, et seljataha jäi keeruline aasta. «Võtsime ehk hooaja alguses liiga palju uuendusi ette, oleks võinud arengus rahulikumalt edasi liikuda,» kõneles ta. Oma jälje jätsid hooajale korvimees Maarek Miili vigastus ja uue korvipoisi otsingud.

Hooaja alguses võetud eemärk olla sügiseks maailma kümne parema seas paraku täide ei läinud. «Jõudsime kümne sekka mitmel etapil, aga MM-i eripära on see, et lisaks kiirusele peab olema ka stabiilsus. Selle eeldus omakorda on kogu meeskonna, tehnika ja iga väiksemagi detaili hea tase. Enesekriitiliselt peame tunnistama, et meie meeskond tervikuna peab veel arenema, et olla stabiilne,» kõneles Kert Varik.

Samas tõi ta positiivse arengu näitajana välja, et hooaja viimastel etappidel lõpetati kõik stardid ja täideti võetud eesmärk.