Linnavalitsuse liikme hinnangul tahab jalgpall teistelt spordialadelt raha ära võtta

Peeter Allikoja postitusest võib aga välja lugeda, et tema pole oma nimekirjakaaslase Hüva ideedega päri. „Teadmiseks, et Viljandi linnavalitsus /.../ uuendas alles eelmisel aastal raha taotlemise ning aruandluse korda. Bürokraatiat jäi oluliselt vähemaks,“ väitis Allikoja. „Jalgpalliklubid on survestanud kohalikke omavalitsusi n-ö pearahale üleminemise osas ka mujal Eestis. Vist ikkagi üleriiklik kampaania,“ kahtlustas linnavalitsuse esindaja.

Allikoja on seda meelt, et vaja on säilitada spordialade rohkus, et lastel oleks võimalik valida.

Mutle sõnul on aga linnavalitsuse väike rahastus tekitanud olukorra, et klubi peab tõstma lapsevanemate omaosalustasu. Kui mullu oli see kuus 20-25 eurot, siis tänavu tuli klubil tõsta see 30 euroni kuus. Meie klubi lapsevanemad on oma laste treeningute eest alati maksnud aastaringset omaosalustasu. Möödunud aastal oli see olenevalt treeningute arvust kuus 20 kuni 25 eurot. Käesoleval aastal olime sunnitud selle ülemmäära tõstma 30 euroni.

Nii tekib Mutle seletusel paradoksaalne olukord: „Mida rohkem lapsi me suudame arvuti tagant trennidesse ja sportima tuua, seda raskemaks muutub meie olukord, sest linn raha eraldamisel laste arvu arvesse ei võta,“ nentis ta. Oluline on Mutle sõnul seegi, et sel aastal ühekordse lisatoetusena eraldatud summaga klubi praeguse teadmise kohaselt järgmisel aastal arvestada ei saa. Kõigile eeltoodud kuludele lisanduvad aga lapsevanemate kantavate kulude reale mänguvormid, treeninglaagrid, turniiride kulu ja muu säärane sportimisega kaasnev.

Peeter Allikoja postitusele reageeris ka Viljandi volikogu sotsiaaldemokraatide liige Randel Länts, kes teatas, et seda postitust on kurb lugeda ja tegemist on laimuga.

Tema sõnul moodustas linnavalitsus spordialade rahastamise korrastamise tarvis komisjoni, mille eesmärk oli analüüsida praegust olukorda ning teha selle pinnalt ettepanekuid linnavalitsusele.

„Miks on vaja vaadata üle rahastamise kord?“ küsis Länts ja vastas: „Sellepärast, et vahepeal on olukord muutunud. Osades trennides käib rohkem lapsi, osades vähem, mõned alad ehk lausa juurde tulnud.“

Linnavalitsuse tegevuse eesmärk saab ja peab Läntsi väitel olema spordiklubide rahastamise juures üks ja ainus - pakkuda mitmekesiseid sportimisvõimalusi ning seda võrdsetel ja läbipaistvatel alustel. „Praegu kehtiv süsteem kahele viimati nimetatud tingimusele ei vasta,“ lõpetas ta.