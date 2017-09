Kõpu külastuskeskuses on infopunkt, kord kuus koguneb seal kohalik volikogu ning aeg-ajalt korraldab tunde Tipu looduskool, aga suures osas on maja tühi. Nüüd tahaks volikogu võtta laenu, et lõpetada keskuse teisel korrusel ehitus.

|

FOTO: Marko Saarm / Sakala