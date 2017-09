Terve Viljandimaa peale on täiskasvanute hambaravihüvitise lepingu sõlminud kabinette sama palju kui Põltsamaal ehk kolm. Pildil olev kabinet avati Kolga-Jaani sotsiaalkeskuses kuus aastat tagasi.

​Haigekassa andmetel on 1. juulist kehtima hakanud hambaravihüvitist kasutanud Viljandimaal vaid sadakond inimest. Tegelikult on nende arv mõnesaja võrra suurem, sest näiteks Mustlas asuv lepingupartner on registreeritud Tartusse ja tema statistika kajastub seal.