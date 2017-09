Nädalavahetusel tuleb soe ja päiksepaisteline ilm

Ööl vastu laupäeva on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 3–8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 7–12 kraadi. Päeval on päikesepaisteline kuiv ilm ja soojakraadid ulatuvad 15–20.

Ööl vastu pühapäeva on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ning päeval päikesepaisteline kuiv ilm. Puhub ida- ja kagutuul 2–7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 16–19 kraadi.

Ööl vastu esmaspäeva on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ning esmaspäeval jätkub päikesepaisteline kuiv ilm. Õhutemperatuur on 16–18 kraadi.