Tarvastu vallas päästeti otse-eetris põllumutta vajunud kombaini

Ligi pool tundi kestnud päästeoperatsiooni said Facebooki kasutajad jälgida veebi vahendusel. Ülekanne lõppes siis kui kombain oli põllult kätte saadud.

Põllud on kõikjal Eestis praegu väga vesised ja pehmed ning põllumehed on ennustanud, et üsna suur osa suve jooksul kasvanud heast saagist jääbki maha ning küntakse lõpuks sisse.

