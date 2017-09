Oskamatud töömehed keerasid treppi parandades käki kokku

Poolteist nädalat hiljem helistas Sakala uuesti Karrole ja too ütles, et töö on tegemata, sest kehv ilm ei ole lasknud objektile minna. «Oleks see nädalavahetus ilus, saaks mehed peale saata. No ja tädi on väga kuri ka, mehed ei julgegi sinna minna. Kuule, ära kirjuta Sakalasse. Äkki unustame selle asja üldse ära? Maksan sulle 100 eurot,» sõnas ta telefonivestluses.

Kui ajakirjanik ettepaneku tagasi lükkas, oli torus hetk vaikust. «Kuule, helistan päeva lõpus, vaatan kaks ehitajat, kes tulevad teevad selle asja korda,» sõnas Karro.

Õhtupoolikul helistas ta ja lubas, et järgmise nädala teisipäeval või kolmapäeval tuleb meister, kes asja korda teeb. «Minu firma töötajatega ei ole Ariva rahul. Peab olema vägev vend, kes sinna läheb. Ise olen Rootsis, sõidan rekaga. Maksan kas või topelt kellelegi, ma ei taha oma mainet rikkuda, tunnen Viljandis kõiki inimesi. Teisipäev või kolmapäev hakkab ta lihvima. Võite minna vaatama ja pilti tegema,» sõnas Karro.

Veronika Ariva ütles, et mainitud ajal, eelmise nädala keskel helistas talle tõesti üks töömees, kes ütles, et on parajasti Pärnus, aga tuleb reedel ja teeb trepid korda. Paraku ei tulnud reedel kedagi.

Veronika Ariva sõnutsi on kogu trepisaaga kestnud juba 6. augustist ning Karro on lubanud tulla ja trepp korda teha vähemalt kümnel korral.

«Selle looga soovime inimesi hoiatada selliste töömeeste eest, kes katteta lubadusi jagavad ega tunne materjali ning töövõtteid, mida see valdkond eeldab,» sõnas Veronika Ariva. Ta lisas, et kui peaks leiduma üks osav ja aus töömees, kes ta kihvakeeratud trepid korda oskaks teha, võiks too endast märku anda.