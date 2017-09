Viljandi õpetaja ja kool võivad saada tiitli

Juhan-Mart Salumäe on aasta suunaja tiitli kandidaat. Hindajate meelest on Salumäel tähtis roll gümnasistide väärtushoiakute ja ühiskondliku aktiivsuse kujunemises. Ta on õpilasesinduse mentor, osaleb kohalikus poliitikas ning on väärtuste ja aktiivsusega eeskujuks koolinoortele. Tema juhtimisel on õpilasesindusest saanud koolis arvestatav esindus, kelle ettepanekuid ja otsuseid arvestab kogu kooli õpilaskond.

Aktiivse käitumisega on ta innustanud välja mõtlema noortele mõeldud tegevusi ja neis kaasa lööma. Salumäe on algatanud koolis traditsiooniks saanud õppimist toetavaid tegevusi. Tema algatusel on arvestuste-eelsel nädalal öökoolid, kus õpilastel on võimalik saada individuaalset õpiabi. Tema eestvedamisel on õpilastel võimalik saada individuaalset ülekooliliselt organiseeritud konsultatsiooni uurimistööde tegemiseks.

Ta annab ühiskonnaõpetuse tunde, milles käsitleb laiapõhjaliselt ühiskonnateemalisi aspekte. Tema õpilased korraldasid Viljandi gümnaasiumis Euroopa Parlamendi mudeli sessiooni, millel osalesid ka teiste linna koolide õpilased.

Salumäe on oma olemuselt sündinud õpetaja. Juba esimesel tööaastal sai ta õpilastega väga hea kontakti ning suutis rakendada mitmekesist metoodikat. Ta on innustanud gümnasiste osalema maakondlikel ja üle-eestilistel õpilasvõistlustel ning korraldama ülekoolilisi sündmusi, mis on leidnud kajastamist ajakirjanduses.

Salumäe on ka noorte metsaülikooli algatusrühma liige. Ta on tutvustanud riigigümnaasiumide õpetajate koostööseminaril tänapäevase õpikäsitluse rakendamist ning võtnud meedias sõna ühiskonnaõpetuse õpetamise teemal.

Aasta haridusteo nominent on Viljandi gümnaasium ja kooli direktor Ülle Matsin just Eesti teise noorte metsaülikooli korraldamise eest.

Žürii hinnangul on see ainulaadne algatus, milles väärtustatakse ja arendatakse teadusmõtlemist teadlaste juhitavatel interdistsiplinaarsetel aruteludel ja diskussioonidel. Tegevuse eesmärk oli jätkata üle-eelmisel aastal käivitatud Eesti noorte metsaülikooli ideed, mis toetab gümnasistide teadmisjanu, ärksameelsust ja algatustahet. Plaanis oli tutvustada gümnaasiumiõpilastele eri teadusvaldkondade inimesi, nende tegevusi ja töö sisu, seost igapäevase praktilise eluga ning tulevase elukutsevalikuga. Eesmärk sai täidetud.

Noorte metsaülikooli põhirõhk on gümnaasiumiealistel noortel. Metsaülikooli kava koostamisse olid kaasatud riigigümnaasiumide õpilasesindused, kes said esitada ettepanekuid ürituse elluviimiseks. Metsaülikooli kõige olulisem tulemus on osalenud noorte ettepanekud Eesti tervisepoliitika probleemkohtade kohta. Ettepanekud edastati sotsiaalmeedias.

Metsaülikooli tullakse igal aastal kokku ühiselt valitud teema arendamiseks. Diskuteeritakse teadlaste algatatud teemadel, mis nõuavad pikemat käsitlemist, kui loenguruumis aja või sügavuse tõttu võimalik on. Koos ollakse mitu päeva, mille jooksul saadakse osa aruteludest, loengutest, töötubadest, õpitakse erinevatest seisukohtadest ja otsitakse paljude lahenduste seast parimaid. Arutelude kaudu jõutakse edasiviivate ideedeni ja nende praktiliste lahendusteni.

Tänavu esitati 11 kategoorias tunnustamiseks kandidaate 1206 korral, mis on veerandi võrra möödunud aastast enam. Kandidaate oli kõigil võimalik esitada lasteaiaõpetaja, klassiõpetaja, põhikooliõpetaja, gümnaasiumiõpetaja, klassijuhataja, kutseõppeasutuse õpetaja, õppejõu, suunaja, õppeasutuse juhi, hariduse sõbra ja aasta haridusteo kategoorias.

Kogu ettevõtmine tipneb 7. oktoobril Pärnu kontserdimajas saabuva aasta õpetaja auhinnagalaga «Eestimaa õpib ja tänab». Otseülekande laureaatide pidulikust tunnustamisest teeb Eesti Televisioon.