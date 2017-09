Viljandi linnajooksuni on jäänud kaks ja pool nädalat

Kolm aastat tagasi uuendatud Viljandi linnajooksu põhidistants on 10,4 kilomeetrit. Samal rajal saab teha ka kepikõndi. Samuti on ürituse kavas viiekilomeetrine rahvajooks. Jooksu korraldava Viljandimaa spordiliidu juhtaja Margit Kurvitsa ütlemist mööda hiljuti värskenduskuuri läbi teinud spordiüritusel tänavu suuri muudatusi ette näha pole. Erandiks on sealjuures viiekilomeetrine rahvajooksu distants. Kui varem on rahvajooksu rada viinud osalejad Viljandi vanalinna, siis tänavu algab viiekilomeetrine rada sealtsamast, kus põhidistantsil, ning kulgeb Paala järveni, kust see suundub siis Valuoja oru kaudu tagasi alguspunkti ehk Vabaduse platsi.

Tänavuse jooksuvõistluste eelregistreerimine on internetikeskkonnas sportos.eu olnud avatud neli kuud. 20 septembriks oli seal oma osavõtust teada andnud 124 kodanikku, neist 94 põhidistantsile. Mulluse jooksu paremikku kuulunud mehi ja Raivo E. Tamme seni osalejate nimistus pole. Margit Kurvitsa sõnul on kodustel tippjooksjatel üldiselt tavaks end kirja panna viimasel minutil.

Osalejate eelregistreerimine kestab veebikeskkonnas 4. oktoobrini ning viimane võimalus seda teha on võistluspäeva hommikul. Oma osavõtusoovi saab kinnitada tööpäevadel kella 9–12 võistlust korraldava Viljandimaa spordiliidu kontoris Viljandi spordihoones Vaksali tänav 4.

Linnajooksu põhidistantsi start antakse 8. oktoobril kell 12. Ürituse kavva kuuluvad eri vanuserühmade lastejooksud. 5–12-aastastele mõeldud jooksudel osalemine on tasuta ning neile registreerimine algab võistluspäeval pool tundi enne starti, kell 10 võistluspaigas.

Läinud aastal lõpetas Viljandi linnajooksu põhidistantsi 349 startinut. Mullune võitja oli Tiidrek Nurme, kes edestas Wachira Ibrahim Mukungat ja kohalikku meest Keio Kitse. Rahvajooksul osalejaid oli mullu 46 ning kepikõndijaid 72.