Maanteeamet alustas liiklejaid viisakusele kutsuvat kampaaniat

Paljud käitumisjuhised on liiklusseaduses: selle järgi peab liikleja olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega. Elementaarne viisakus on näidata manöövri sooritamise ajal suunatuld, kuid sama tavaline võiks olla kergliiklejana end nähtavaks teha ning enne ülekäigurajale astumist veenduda, et autojuhid on mind märganud, vihmaste või talviste teeolude puhul sõiduoludele vastav sõidukiirus valida ja nii autos kui bussis turvavöö kinnitada, et mitte ohtu seada end ja oma kaassõitjaid.

Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Kai Kuuspalu selgitust mööda soovitakse senisest enam tähelepanu pöörata liiklejate üksteise märkamisele. «Nagu ka kampaania sõnum ütleb, siis liiklusviisakus ei ole mingi eraldi asi, vaid osa meie väärikusest ja hoolivast suhtumisest enda ning teiste vastu. Olles viisakas liikleja, oled eelkõige viisakas inimene,» kõneles Kuuspalu.

Kampaania «Viisakus algab meist endist. Ka liikluses» kestab 17. oktoobrini ning selle sihtrühm on 25–45-aastased liiklejad.