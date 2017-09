Vesi uhtis Tarvastu vallas tee minema

Tarvastu valla majandusnõunik Rein Anton kinnitas, et tee on praegu kinni.

«Vihma on palju sadanud ning truup oli sodi täis, mistõttu võtsime tee lahti ja laseme veel joosta,» rääkis ta. «Koprad on ka nii-öelda kaasa aidanud. Tarvastu jõgi on ääreni täis, kõik kraavid jooksevad.»

Majandusnõunik rääkis, et kõnealusel lõigul ei liikle just palju autosid, kuid sealt käib õpilasi sõidutav buss. «Koolibuss peab umbes viiekilomeetrise ringi tegema,» tõdes Anton.

Tarvastu valla majandusnõuniku sõnul tuleb ehitada uus truup. «Laseme veel järgmise päeva hommikuni joosta ja siis otsustame, kas ehitame uue truubi samal päeval või tuleb seal lasta kuivendada,» selgitas ta.

Teede eest hoolitseva Eesti Keskkonnateenuste Lääne regiooni juhi Jaan Viljase sõnul on riigiteed pärast suurt sadu heas korras. «Hooldame praegu just kruusateid, mis on liigniiskuse tõttu kannatada saanud,» rääkis ta ning kinnitas, et hiljutine vihm pole teid hävitanud ning need on normaalselt sõidetavad.

«Veel on suur jõud ning kui kobras ka oma kurja töö teeb, on tagajärjed halvad,» ütles Viljas, kirjeldades teede seisukorda mõjutavaid tegureid.