Olustvere valmistub traditsiooniliseks hoidistemessiks

Samal ajal on Olustveres rahvusvaheline koolinoorte künnivõistlus ning ulatuslik põllumajandustehnika esitlus.

Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli juht Arnold Pastak avaldas head meelt, et hoidistamine kogub populaarsust ka noorte hulgas ja kasvanud on huvi kohaliku Eesti toidu vastu laiemalt.

«Meie pikaajaline kogemus tõestab, et hoidistamine ja kodused hoidised on alati olnud hinnas ning mess on olnud heaks väljundiks kohalikele hoidistemeistritele. Hea on aga näha, et kaasa löövad ka noored. Seda kinnitab Eesti ja välismaa kutsekoolide osalemine meie messil,» kõneles Arnold Pastak.

Üritusel saab publik hääletada oma lemmikhoidiste poolt: rahvahääletuse tulemusena valitakse kolm paremat magusat ja soolast hoidist ning kolm rahvast enim üllatanud hoidist. Lisaks valib žürii oma parima.

Laupäeval on kavas töötoad ning meelelahutuse eest kannavad hoolt Karl Madis ja ansambel Väliharf. Päeva juhib Venno Loosaar. Saab sõita traktori ja kombainiga, hüpata põhupallidel ning teha praktilisi harjutusi koppadega. Elli Vendla juhendamisel töötab Olustvere kokakool lastele ning saab sõita hobustega.

Lisaks on eraldi Maalehe hoidistevõistlus, millel valitakse välja kolm paremat, kellele antakse Maalehe eripreemia. Konkursi võidutöö võtab Põltsamaa Felix järgmisel aastal tootmisse.

Ürituse sissepääs maksab 1 euro, hoidiste mess ja kohaliku toidu laat algavad kell 11 ja künnivõistlus juba kell 8.

Hoidistemessi ja kohaliku toidu laata korraldab Olustvere teenindus- ja majanduskool.