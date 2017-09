​Kui teile kihutab vastu roller, mille lenksu hoiab seeliku lehvides üks silmist sädemeid pilduv kärtspunaseks värvitud huultega naine, võite olla kindel, et näete toimetamas Kairi Leivot. Ise väidab see tuhande tegemise ja huviga naine, kes ei püsi pudeliski paigal, et tema lemmiktegevus on hoopis molutamine. No uurime järele.