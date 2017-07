Autode remontija: „Mina ei ole vilja niitnud”

«Mina sõidan korraliku autoga mööda kõvakattega teed ja jalad märjaks ei saa,» kirjutas Soots 20. juuli Sakalas ilmunud loost «Märjad jalad ajasid viljapõllule rada niitma» ajendatuna. «Ma pole sel aastal kordagi Jaan Silla renditud maale oma jalga tõstnud ega ühtegi rada sinna niitnud. Samuti pole ma Jaan Sillaga sõlminud ühtegi kokkulepet.»

Soots kinnitas, et peale tema keegi teine mõisa juures autosid ei remondi. «Sakalas ilmunud artiklis on väidetud, et teo toimepanija remondib Tarvastu mõisa juures autosid. Kuigi nime ei ole mainitud, seostab kohalik rahvas sellega just mind,» kirjutas Soots. «Seoses selle artikliga on minu õiglustunnet oluliselt riivatud, mind on sisuliselt laimatud üleriigilises meedias ja häbistatud kohalikus kogukonnas täiesti alusetult. Kellelgi ei ole õigust ei mind ega kedagi teist avalikult ajaleheveergudel süüdistada, kui inimest ei ole süüdi mõistetud. Vahet pole, kas nimega või selge ja ühemõttelise vihjega.»

Sakala toimetus palub Heimo Sootsi käest põhjendamatu süüdistuse pärast vabandust.

Jaan Sild kinnitas Sakalale, et niitjale viidates ei pidanud ta silmas Heimo Sootsi, vaid üht teist meest, keda ta tunneb nägupidi. Võimaliku süüdlase nime Sild ei öelnud, küll aga teadis ta tema telefoninumbrit. Sakala ajakirjaniku kõnele sellel numbril reedel ei vastatud.