Äike kärsatab läbi nii digibokse kui ruutereid

Koduseadmete äikesekahjustused võivad olla väga erinevad, alustades sellest, et läbi on vaid ruuteri port. Sealt edasi on juba terve ruuter läbi põlenud või on lisaks ruuterile ka digiboks kahjustatud. Halvemal juhul võivad kahjustatud olla nii ruuter, digiboks kui teler. Telia tehnikud on kokku puutunud ka juhtumitega, kus pärast pikselööki on kaablite asemel seinal vaid põlenud jutt.

Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf tõdeb, et äikese mõju ei tasu alahinnata. Mõne aasta eest, kui tegu oli äikeserohke suvega, pöörduti erinevate äikesest tingitud probleemidega Telia kõnekeskuse poole enam kui 27 000 korral ning välja tuli vahetada üle tuhande kliendiseadme. Ka tänavu on äikesest tingitud pöördumiste hulk tunduvalt suurem kui paaril eelmisel suvel.

Enamasti eksivad inimesed äikesega seotud ennetustegevustes selle vastu, et seadmed ühendatakse lahti vaid vooluvõrgust. Näiteks vaseühenduse puhul tuleb seadmete tagant lahti ühendada ka võrgukaabel.

Kuidas koduelektroonikat äikese ajal kaitsta?

• Ühenda juhtmed ja kaablid seinakontaktidest lahti

Kõuemürinat kuuldes või suvel pikemaks ajaks kodust ära sõites tasub oma koduelektroonika juhtmed vooluvõrgust lahti ühendada. Samuti tuleks eemalda seinakontaktidest internetikaabel ja võimalikud antennijuhtmed. Oluline on need lahti ühendada just seinakontaktist, mitte seadme küljest, sest seinakontaktis olevad kaablid võivad pikselöögist sellegipoolest kahjustada saada.

• Soeta piksekaitsmega voolujuhe

Ülepinge kahjustuste riski aitab vähendada piksekaitsmega voolupikendusjuhe, kuhu saab ühendada korraga mitu seadet. Kui maja vooluvõrk on maandamata, siis piksekaitsmega voolujuhtmest abi pole, sest kaitse peab saama ülepinge ikkagi kuhugi maandada. Samas peab märkima, et pikse otselöögi korral ükski seade kaitset pakkuda ei suuda.

• Kontrolli maja vooluvõrk üle

Vanemates majades on vooluvõrk sageli maandamata ja muretsetud äikesekaitsmed ei pruugi piisavalt toimida. Seetõttu tuleks spetsialistidel lasta oma maja vooluvõrk üle kontrollida ning veenduda, et maja oleks äikese eest võimalikult hästi kaitstud.

• Seadmete taasühendamisel varu kannatust

Pärast äikest varu veidi kannatust: äikese möödudes ja pärast elektriühenduse taastumist saad seadmed voolu- ja internetivõrku tagasi ühendada. Kui telefon on tumm, teler ei näita pilti või internetti pole, soovitame oodata umbes 30 minutit, et ühendus jõuaks iseseisvalt taastuda.

Oluline on teada, et ülepingest kahjustatud seadmetele ei kehti tootja garantii. Seega peab kasutaja võtma parandamise või uue seadme soetamise kulud enda kanda.

Seadmetest olulisem on loomulikult hoida iseenda ja lähedaste elu ning pidada kinni äikeseaegsetest ohutusnõuetest: äikese ajal mine tuppa või kinnisesse autosse, hoia eemale veest ja suurtest puudest või lipuvarrastest (äike lööb harilikult kõrgeimasse objekti) ning ära kasuta elektroonikaseadmeid.