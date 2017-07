Rauno Tammest saab Saaremaa esindaja

Tamme on eelmistel hooaegadel pallinud Tartus, Võrus ja Rakveres. Viljandi spordikooli võrkpallikasvandik valiti meeskonda tänu mitmekülgsetele mänguoskustele. «Temast on suur abi rünnakul ja kindlasti muudab ta ka meeskonna servivastuvõttu stabiilsemaks,» on kirjas Saaremaa Võrkpalliklubi Facebooki lehel.

Rauno Tamme ootab hooaja algust ning on liiga uustulnuka, kuid väga esindusliku meeskonna särgis mängimisest äärmiselt põnevil.