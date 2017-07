Kolmandik inimestest ei näe kellast kellani töötegemisel mõtet

ManpowerGroupi 19 riigis tehtud uuring hõlmas 14 000 küsitletut vanuses 18–65 eluaastat ning keskendus faktoritele, mis mõjutavad ja motiveerivad inimesi töökohta vahetama ning uue tööandja kasuks otsustama.

40 protsendi küsitletute hinnangul on oluliseks valiku mõjutajaks paindlikkus, mida mõistetakse seejuures erinevalt. Paljuski sõltub kandidaatide ootus tegevusvaldkonnast. Kui klassikalist kontoritööd tegevad inimesed, näiteks raamatupidajad ja IT-spetsialistid, ootavad eelkõige, et nende tööaeg oleks paindlikum ega oleks seotud kindla algus- ja lõppkellaajaga, siis graafiku alusel töötajad ootavad, et saaksid ise vahetuste aja üle läbi rääkida ning muu hulgas otsustada vahetuse või töönädala pikkuse üle.

Geograafilises plaanis on Euroopa turgudel keskmisest oluliselt suurem ootus paindlikuma tööaja suhtes, seevastu Ameerikas ja Aasias peetakse tähtsamaks kodus töötamise võimalust, mis on ilmselt tingitud nii suurematest vahemaadest kui vähem arenenud ühistranspordisüsteemist.

«Uus põlvkond kasvab peale ja järjest enam on tööturul inimesi, kes leiavad, et parima tulemuse saavutamiseks ei ole tarvis üheksast viieni konkreetse laua taga istuda,» rääkis Manpower Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra.

Uuring kinnitab, et paindlikkuse ootuse suurenemine pole tekkinud iseenesest, seda toetab ennekõike tehnoloogia kiire areng, mis annab võimaluse töötada peaaegu igal pool. Lisaks infotehnoloogia arengule mõjutab aga paindlikkuse ootust ka tööandjate vajadus üha spetsiifilisemate teadmiste ja oskuste järele, mis omakorda annab kandidaatidele võimaluse oma tingimusi esitada.