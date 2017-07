Lõksus. Ees on surm, vees on surm. "Dunkirk" on lugu ajast, mil kogu lootus näis olevat kadunud.

Geniaalne filmitegija Steven Spielberg nentis kunagi, et sõda on põrgu, välja arvatud juhul, kui võidad. Võit annab õiguse dikteerida moraalireegleid. «Dunkirk» on üle odavast lühinägelikust romantikupatriotismist, mille peale näiteks kõik Eesti sõjafilmid tuima järjekindlusega on astunud.