Leping sõlmitud! Linn sai ametite maja omanikuks

250 000 euro suuruse turuväärtusega krunt tuleb linnale tasuta, kuid linn peab maksma riigile 25 000 eurot, mis läheb hoones tegutsevate riigiasutuste kolimiskulude katteks. Kinnistut ei tohi linn vähemalt kümme aastat edasi müüa ning see on antud suunitlusega, et maja lammutatakse ja selle asemele rajatakse Vabadussõja võidusammas.

Viljandi linnavalitsuse komisjon tegi samba taastamise otsuse juba paar aastat tagasi. Siis leiti, et see tuleks paigaldada samal kohale, kus see oli 1930. aastatel. Nõukogude aja algusaastatel sammas purustati ning 1970. aastate lõpul ehitati samale kohale praegune hoone.

Veel aasta tagasi kuulus veerand hoonest ühele ettevõttele ning ülejäänu riigile. Ettevõtjaga jõudis linn kokkuleppele juba mitu kuud tagasi. Vahetustehingu tulemusena sai linn tüki kesklinna majast ja andis vastu tühja koolihoone Männimäel.

Riik andis hoone nüüd küll linnale, aga riigiasutused võivad seal tegutseda järgmise aasta sügiseni. Näiteks politseiameti haldusalasse kuuluva passilaua tarbeks hakatakse varsti ruume ehitama Pargi tänavale, politseijaoskonna esimesele korrusele.

Riigi Kinnisvara aktsiaselts on ehitajatelt hinnapakkumised juba saanud ning praegu on need hindamisel. Kui ehitaja välja valitakse ja leping sõlmitakse, on aega viis kuud, et ruumid valmis ehitada.

Sotsiaalkindustusamet ja statistikaamet peaksid kolima praeguse maavalitsuse peahoonesse. Maavalitsus ise lõpetab tänavusega tegevuse.