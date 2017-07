Müüri konserveerimisega takistatakse turnijaid

Osaühingu Maakivist töödejuhataja Juhani Lumera ütles, et pihta hakkasid nad eelmisel nädalal ning suurem osa peaks tehtud valmis selle nädala lõpuks. «Väike osa jääb võib-olla pärast folki veel teha,» oletas Lumera. Põhilised tööd, mida müüri juures tehakse, on seotud konserveerimisega. Lumera ütles, et varisemisohtlikud kohad kindlustatakse ning tehakse ka juurdeladu, et raskendada inimeste turnimist müüril.

Eile oli ilm pilves ja pigem jahe, mis oli Lumera sõnul ideaalne töötamiseks.

«Paar päeva saime kõvasti vihma kaela, siis ehitasimegi varikatuse peale,» ütles ta. Ka põletav päike pole müüritöödeks hea, sest siis hakkab kiiresti palav.