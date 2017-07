Heino Luige esikus ootab kahes pesas toitu neli pääsupoega. Peremees loodab väga, et nad suudavad lennuvõimeliseks kasvada.

​Karksi valla Kaali küla Luige talu peremehe Heino Luige kodus on tänavu suisa 16 pääsukesepesa, aga poegi kipub lennuvõimeliseks vähe sirguma ning peremehe arvates on see jaheda ilma süü.