Viljandi linnapea: soove ajendas kirja panema erakonna tahe

Nii selgub nüüdseks avalikustatud e-kirjast, mille Kiviberg saatis 29. juunil Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimehele Helir-Valdor Seedrile ja peasekretärile Priit Sibulale.

«Minu ettepanekud olid ajendatud sellest, et erakond nõudis minult, et ma asuksin linnapeaks, kuigi olin öelnud, et ma seda ei soovi,» ütles Kiviberg Sakalale. Ta toonitas, et poleks kirja üldse vormistanud, kui partei poleks avaldanud talle survet pärast valimisi võimaluse korral meerina jätkata.

«Erakond tahtis mind, mitte vastupidi. Mina ei läinud erakonnalt midagi küsima. Hoopis minult küsiti, mis on mu tingimused,» rääkis linnapea. Tema sõnul hakkasid erakonnakaaslased temaga Viljandi eesotsas jätkamisest kõnelema juba eelmise aasta algupoolel ning nad olid oma jutus järjekindlad.

Ando Kiviberg tõdes, et tema soovide vorm on tavatu, kuid leidis samas, et sisulises mõttes pole tegu millegi enneolematuga.

Vormilt tavatu, sisult mitte

Tänase Sakala arvamusküljel ilmub IRL-i Viljandi osakonna esimehe ja erakonna eestseisuse liikme Harri Juhani Aaltoneni artikkel. Sellega vastab ta Ando Kivibergi arvamusloole «Viljandi asju peavad otsustama kohalikud», mis ilmus 14. juuli lehes ja milles linnapea selgitas, miks ta kohalikel valimistel erakonna nimekirjas ei kandideeri. Aaltoneni artikkel sisaldab ka Kivibergi e-kirja Helir-Valdor Seedrile ja Priit Sibulale. Aaltoneni sõnul otsustati kiri ära trükkida selleks, et tekkinud vaidluse sisu saaks avalikkusele selgemaks.

Lisaks artikli alguses nimetatud poliitilise nõuniku ja nõukogu liikme koha küsimisele väljendas Kiviberg kirjas soovi, et IRL tagaks Viljandi nimekirjale ning selle esinumbrile kampaania tegemiseks vähemalt 7000 eurot.

«Tõenäoliselt on sellised läbirääkimised jõudnud esimest korda kirjalikku vormi. Selles mõttes on see kindlasti tavatu,» nentis Ando Kiviberg, ent rõhutas veel kord, et kogu asi sai alguses partei soovist, et ta kohaliku esinumbrina jätkaks. Linnapea on kindel, et sisu poolest ei olnud tema soovid midagi uut.

«Eestis ei pea selle kohta näiteid tikutulega otsima. Kui vaadata näiteks eelmiste kohalike valimiste tulemusi ja seda, mis mõne omavalitsuse juhiga riigikogu valimistel juhtus, on järeldusi teha on üsna lihtne,» kõneles Kiviberg. Ühtegi konkreetset nime ta välja tuua ei soovinud, kuid vihjas siiski, et asjast huvitatutel tasub vaadata näiteks Pärnu ja Kuressaare poole.

Enam-vähem minimaalne summa

7000 eurot on Ando Kivibergi hinnangul enam-vähem minimaalne summa, millega Viljandis praeguste hindadega tulemuslikku kampaaniat saab teha. Küsimusele, kas varasematel kordadel on kampaaniaraha taganud erakond või on selle kokku ajanud nimekirja kuuluvad inimesed, vastas ta, et näiteid on olnud erinevaid.

Oma selgitust mööda soostus Kiviberg lõpuks teatud tingimustel siiski esinumbriks asuma seepärast, et ei soovinud olla erakonna soovide suhtes täiesti paindumatu.

«Ma olen pidanud ennast erakonna liikmeks. Koostöö on minu meelest tähtis ja vajalik,» lausus ta.

Linnapea: erakond murdis lubadust