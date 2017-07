Märjad jalad ajasid viljapõllule rada niitma

«Algul mõtlesin, et mis nalja Jaan seekord teeb,» rääkis Pae, kes oli trimmeriga niidetud tee avastanud eelmisel kolmapäeval ning kohe ka maa rentija, Sägake talu peremehe Jaan Sillaga ühendust võtnud.

Taluperemees oli hämmingus, sest tõepoolest oli põllule trimmeriga 265 meetri pikkune ja umbes kahe meetri laiune tee niidetud. Silla sõnul on süüdlane talle teada, aga nad on omavahel kokkuleppe juba sõlminud. Teo toimepanija nime ta avaldada ei soovinud, kuid sõnas, et seesama mees remondib Tarvastu mõisa juures autosid.

Silla sõnul oli teo toime­panija põhjenduseks toonud, et muidu saavad jalad läbi vilja kõndides märjaks. «See on sama, et mine naabrimehe juurde, kaku roosipõõsas üles ja ütle, et sulle ei meeldinud see värv,» lausus Sild, pidades raja niitja põhjendust absurdseks.

Pae rääkis, et rada on sealt läinud juba kolhoosiajal ning see lühendab tunduvalt Tarvastu mõisa juures elavate inimeste teed. Ka Sild märkis, et otsetee on üle põllu viinud vähemalt tema koolipõlvest saati. «Siitkaudu käisime kooli ja vana tärklisetehase naised kasutasid samuti seda rada.» Sild ei pane oma sõnul pahaks, et inimesed seal käivad, kuid asjaolu, et tema lahkust on kuritarvitatud ja rada laiemaks niidetud, ajab närvi mustaks.

«Minu soov on saada tekitatud kahju kümnekordne maksumus. Trimmerdaja lubas selle üle mõelda,» rääkis taluperemees. Süüdlane pidi helistama üleeile, aga eilseks polnud kõnet veel tulnud. «Võtan ise temaga paari päeva jooksul ühendust. Kui kokkuleppele ei jõua, siis ma ei teagi, mida edasi teha,» sõnas Sild. «Seda raha ma veel maha matnud ei ole. Ükskõik kuidas, aga ma pean selle kätte saama.»

Ta märkis ka, et võtab firmale tekitatud kahju osa süüdlase makstavast summast ning ülejäänu kavatseb annetada. «Ma ei tea veel, kellele annetan, võib-olla toidupangale,» ütles ta.

Sild usub, et tema pole ainuke talunik, kelle vilja on kahjustatud. «Minu arvates ei austa inimesed viljapõlde enam üldse,» nentis ta.

Ka põllumajandusettevõtte Kõo Agro juhtaja Meelis Venno arvates lähevad inimesed oma tegevusega liiale. «See on sama nagu minna võõra inimese koduõuele. Meie põldudel küll päris diskot ei peeta, aga paar aastat tagasi kihutati siin näiteks autodega,» kirjeldas Venno olukorda Kõo Agro maadel. Tema sõnul on rohkem tülitekitajaid nendel põldudel, kus kasvavad moonid ja rukkililled.