Faktid toimunu kohta

See väide on väär. Tõde on, et otsustati moodustada valimisliit, kuhu kutsuda lisaks Vabaerakonna ja EKRE inimestele ka teiste erakondade liikmeid ning parteituid, aga aktiivseid Viljandi kodanikke. Seega poleks olnud tegu vaid kahe erakonna valimisliiduga.

6. aprillil, kui sellise valimisliidu loomise otsus Viljandis langetati, ei olnud veel peetud IRL-i volikogu koosolekut ja puudus teadmine, et Margus Tsahkna enam erakonna esimeheks ei kandideeri. Helir-Valdor Seedri otsus kandideerida erakonna esimeheks sündis hiljem. Pärast tema 13. mail valituks osutumist tekkis Viljandi IRL-i liikmetel mõte minna valimistele siiski oma erakonna nimekirjaga, toetamaks uut esimeest ja uskudes erakonna uuenemist. Mingit survet selleks otsuseks keskkontorilt polnud. Põhjuseks oli uus olukord.

Võrdluseks võiksin tuua Viljandisse veekeskuse rajamise. Mäletatavasti taheti seda linnapea eestvedamisel rajada spordihoone taha, osaliselt võõrale maale. Siis aga ilmnesid takistused. Olude sunnil osteti uus kinnistu ning otsustati keskus rajada taas uude asukohta. Lihtsalt asjaolud muutusid.

ET TEKKINUD vaidlus avalikkusele selgemaks saaks, otsustasime kirja saajatega avalikuks teha neile saadetud kirja, millest linnapea taandumine alguse sai. Selles soovib Ando Kiviberg linnapeana jätkamise korral kindlat tagatist riigikokku pääsemiseks 2019. aastal, mil linnapea ametiajast on möödas vähem kui pool ja vaja oleks leida talle järglane. Samuti soovis Kiviberg parteilisi töökohti ka siis, kui ta ei osutu linnapeaks valituks.

Me ei osanud arvestada asjaoluga, et Kiviberg on valmis sel kohal töötama vaid ajutiselt ja soovib esimesel võimalusel Viljandist lahkuda.

Küsisime Kivibergilt juba kaheksa kuud tagasi, kas ja millises rollis on ta valmis osalema 2017. aasta kohalikel valimistel. Erakond oli valmis teda linnapeakandidaadina toetama, kui ta oleks selleks soovi avaldanud. Kaheksa kuu jooksul temalt aga vastust ei tulnud ja tähtajad lükkusid aina kaugemale tulevikku. Vastuse saamine venis lõpuks 1. juulini.

29. juunil saabus alltoodud kiri koos nõudmistega, millele Kiviberg ootas vastust juba järgmise päeva lõunaks. Kiri sisaldas soove, mida pole võimalik täita, sest riigikogu mandaadi peab andma valija, mitte erakond.

On ilmselge, et nõudmised polnud reaalsed. Märgiline on ka see, et Viljandi IRL-i liikmed on seni oma linnapea otsustest ja plaanidest sageli teada saanud meedia vahendusel.

Meenutagem, et Ando Kiviberg osales aktiivselt ka 2015. aasta riigikogu valimistel, kus pidi alla vanduma samas nimekirjas tagapool kandideerinud inimesele. Samuti kogusid temast oluliselt rohkem hääli näiteks sotsiaaldemokraatide nimekirjas kandideerinud Ülle Lumi ja Keskerakonnas kandideerinud Helmut Hallemaa, kes polnud oma nimekirja esinumbrid.

SOOVIN ANDOLE siiski edu oma elukutselise poliitiku karjääri planeerimisel. Saan aru tema võimalikust soovist Viljandis mitte kandideerida, vaid leida endale koht mõnes kodule lähemas valimisnimekirjas.

Energiat selleks!