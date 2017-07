Põllumajandussõidukid pääsevad saateauto kasutamise kohustusest

Põllumajandusvaldkonnas kasutatavate traktorite ja liikurmasinate liikumine avalikult kasutatavatel teedel liigitub nende suure laiuse tõttu liiklusohutuse tagamiseks sageli erakorraliste vedude alla ning peab vastama määrusega kehtestatud nõuetele ja vajab tee omaniku eriluba. Uue määrusega antaksegi tee omanikule võimalus mõningatel puhkudel erivedusid saateauto ja reguleerija vajadusest vabastada. Uued nõuded on plaanis kehtestada hiljemalt juuli lõpuks, mil põllumajanduses algab sügishooaeg.

Muudatuse tulemusena saavad omavalitsus ja maanteeamet traktori või liikurmasina eriveoks luba andes vabastada need saateauto ja reguleerija kasutamise kohustusest, kui teel on tagatud tingimused ohutuks liiklemiseks. Samuti on põllumajandusvaldkonnas leevendatud erisõiduki tähistamise nõudeid ning eriveol lubatakse saateautona kasutada ka C1-kategooria sõidukeid, mis tervikuna lihtsustab tunduvalt traktorite ja liikurmasinatega seotud erivedusid.

Lisaks muudetakse määruses paindlikumaks teehooldemasinate liikumisele kehtivad nõuded, mis sarnaselt põllumajandustehnikaga kuulusid eriveoste vedamise regulatsiooni alla.