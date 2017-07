Biometaani tanklate võrgustik laieneb Viljandi

Toetusprogrammi eesmärk on taastuvate transpordikütuste kasutamise laialdasem levik, mis loob eeldused ka kohaliku metaankütuse tootmise käivitamiseks.

«Tanklate rajamisega üle Eesti suureneb gaasi kui transpordikütuse kasutus, sest paralleelselt biometaaniga pakutakse rajatavates tanklates ka surugaasi. Kui esialgu võib biokütuse pakkumine tanklates olla tagasihoidlik põhjusel, et seda Eestis veel ei toodeta, on prognoos positiivne. Kümne aastaga on võimalik tänu biometaani kasutuselevõtule vähendada fossiilse süsinikdioksiidi õhkupaiskamist 16 000 tonni võrra,» kõneles KIK-i energeetika juhtivkoordinaator Siim Umbleja.

Biometaani tanklate taotlusvooru laekus 31 projekti. Toetusmeetme töötas välja majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Eelmisel aastal olnud taotlusvoorus rahastati kolme tanklaprojekti summas 440 000 eurot ning selle tulemusena tekib surugaasi tankimisvõimekus Võru linna, Jüri alevikku ja Tallinna Sikupilli asumisse. Võru tankla on juba töövalmis ning seda kasutavad enamasti maakonnaliinide bussid. Teised tanklad peaksid valmima käesoleva aasta lõpuks.