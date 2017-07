Viiratsi perepargi ehitus sai hoo sisse

Perepargi avamisel on kavas mitmesuguseid tegevusi lastele ja lisaks on plaanis sinna Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul istutada 100 elupuud.

Viljandi vallavalitsuse ehituspeaspetsialist Anti Rodenberg rääkis, et Viiratsi südamesse kerkiva perepargi alale on kavandatud eri vanuserühmadele mõeldud mänguatraktsioonid ja spordi­vahendid, kõnnitee läbi pargi laululava juurde, tartaankattega multifunktsionaalne spordiväljak, asfaltkattega liiklusväljak ja palju muud. Ilmastikukindla puidust aiaga ümbritsetud spordiväljakul saab mängida jalgpalli, korvpalli, võrkpalli ja tennist.

Ehitus edeneb jõudsalt

Töödejuhataja Tõnis Laose sõnul on platsid, kuhu atraktsioonid paigaldada, valmis ja teedele on laotatud killustik. Ta ütles, et atraktsioonid on plaanis üles panna järgmisel või ülejärgmisel nädalal. Lisaks on vaja tegelda asfalteerimisega. Halva ilma tõttu ei ole alustatud haljastamist. Siiski on Laose sõnul plaan kõik valmis saada 10. augustiks, sest siis on aega murul kasvada ja nii näeks perepark avamisel kena välja.

Viljandi valla majandusosakonna juhataja Raivo Laidma kinnitas, et ehitustööde järg on plaanipärane ja õige pea on võimalik rääkida valmis objektist.

Saare sõnul on ehituspargi ligikaudne maksumus 200 000 eurot. Lisaks valla enda eelarvest tulnud rahasummale saadi ehituseks 25 000 eurot toetust Leader-meetme abiga. Saare kinnitusel viiakse projekt ellu täies mahus ja rahaasjadega tullakse kenasti toime.

«Alguses küll tõotas ehitusele kuluda suurem summa kui planeeritud, kuid tegime hanke ümber, muutsime mahte ja nüüd tuleme ilusti toime,» rääkis Laidma.

Vajalik koht lastele

Ehitusmüra kostab kaugele ja nii on kohalikud perepargi rajamisega kursis. «Tuleb hea koht, kus lapsed saavad end välja elada,» ütles Viiratsi elanik Taimi Anijärv.

Merike ja Toivo Tornius olid ühel nõul: on tore, et väljak valmib, ja hea, et noorte peale mõeldakse.

Helve Luige sõnul on Viiratsis lapsi ja noori peresid palju. Ainus, mis Luigele perepargi puhul ei meeldi, on selle taha jääv vana laut. «See rikub vaadet, on kole ega sobi sinna,» leidis ta.

«Perepark on kingitus peredele Eesti sünnipäevaks,» ütles Ene Saar. 21. augustist on kõik huvilised oodatud noortepargiga tutvust tegema.