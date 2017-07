Tootjad toorpiima hinnalangust järgmisel poolaastal ei näe

«Piima hind sel poolaastal ei lange ja ma arvan, et see pigem tõuseb, sest maailmas on puudus piimarasvast,» ütles BNS-ile Kõljala Põllumajandusliku osaühingu juhatuse esimees Tõnu Post. Tema sõnul eelistavad inimesed taas loomsest rasvast tooteid taimsete rasvadega toodetu asemel.

Posti hinnangul on Euroopas olnud piimakarjale Eestiga võrreldes üsna ebasoodne aasta. «Lõuna-Euroopas on näiteks tekkinud põudade tõttu probleem söödavarumisega,» sõnas ta. Samuti on piima toodangu maht olnud Euroopas langustrendis. «Kui üle-eelmisel ja eelmisel aastal oli Eestis piimasektoris kriis, siis sel aastal on see läbi,» ütles Post.

Valio Eesti juhatuse liige Maido Solovjov kõneles, et hinnatõus algas aasta tagasi augusti alguses, kogu aasta on see olnud tugev ja tema ei näe ühtegi põhjust, miks hind peaks langema hakkama. «Näeme, et turg püsib tugevana selle aasta lõpuni,» sõnas Maido Solovjov.

«Toorpiima tootmine Euroopas oli esimene kvartal madalam kui mullu samal ajal, kuid kolmandas kvartalis on tootmine kasvama hakanud ja eelmise aasta tasemele välja jõudnud. Aga võib öelda, et tarbija on praegu tugeva ostujõuga ja valmis kulutama,» lisas Valio Eesti juhatuse liige.

Samas leidis Solovjov, et praegune hinnatase on nii kõrge, et uut hinnatõusu ta ei näe, sest siis mõjub hind juba tarbimisele.

Statistikaameti andmetel oli käesoleva aasta esimesel poolaastal piima keskmine kokkuostuhind ilma käibemaksuta Eestis 31,7 senti kilogrammist. «Võrreldes läinud aasta sama perioodiga on piima kokkuostuhind tõusnud 43 protsenti. Siiski tuleb silmas pidada, et 2016. ja 2015. aastal valitses piimaturul väga sügav kriis ja piima kokkuostuhinnad olid väga madalad,» sõnas Eesti põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.