Galerii. Väikesed spordisõbrad naudivad rannalaagrit

Eesti parim naisvõrkpallur Anu Ennok on selliseid laagreid noormängijatele teinud juba mitu aastatat ning kinnitas, et lapsed harjutavad suvisel liivaväljakul hea meelega.

«Täna hommikul saime kõva vihma, aga treeningkorda vahele jätta ei tahtnud keegi. Eks neil ole lõbus siin sõpradega palli mängida,» selgitas Viljandi sprodikooli kasvandikust juhendaja.

Tänavuses laagris osaleb veerandsada last. Enamik on tüdrukud, kuid nende seas on ka kuus poissi, neist neli Põltsamaalt. «Suurem osa on muidugi Viljandist, aga on ka Abjast,» rääkis Ennok, kelle sõnul on laste isu ja lust palli mängida innustav.

Kaks viimast hooaega Šveitsi kõrgliigas klubivõrkpalli mänginud Ennok juhendab noori võrkpallihuvilisi Viljandi rannas neljapäevani. Reedest pühapäevani mängitakse seal Eesti noorte rannavõrkpalli karikasarja neljandat osavõistlust.

Reedel alustavad U-20 vanuseklassi kuuluvad noormehed ja neiud, laupäeval mängib U-16 ning pühapäeval on kavas U-14 ja U-18 turniir.