Tuleviku teise liiga esindus püsib turniiritabeli keskel

Lõuna/lääne tsoonis on liiga liider FC Nõmme United saanud 11 võitu ja kaks viiki ning jätkab kaotuseta. 35 punkti teeninud Nõmme lähim jälitaja on Pärnu Jalgpalliklubi, kellel on koos 29 punkti. Kolmas on 25 punktiga Saue JK Laagri, kes edestab kahe punktiga JK Tabasalu ja Türi Ganvixit ning kolme punktiga Viljandi JK Tulevik U21 meeskonda.

Tihe rebimine käib seitsmenda koha pärast, kus on parajasti FC Kuressaare II 18 punktiga. Saarlastele järgnevad Pärnu JK Vaprus II (17 punkti), Raplamaa JK (16), FC Otepää ja FC Flora U19 (mõlemad 15 punkti). Tagumise kolmiku moodustavad Tõrva JK, Viimsi JK II (mõlemad 8) ja SK Imavere (7).

Piirkonna suurim väravakütt on Mark Kolosov (FC Nõmme United), kellele järgneb ta võistkonnakaaslane Robert Veskimäe, kes on löönud 13 väravat nagu ka Kristjan Suurjärv (Saue JK Laagri). Neljandat kohta hoiab 12 tabamusega Andrus Mitt (JK Tabasalu). Viljandi meeskonnast on seni enam skoori teinud Lauri Elur, kelle kontol on kuus tabamust.

Lääne/lõuna tsoonis tehakse 14. vooru mängudega algust juba sel nädalal. Viljandi JK Tulevik U21 meeskond võõrustab eeloleval laupäeval kell 17 kunstmuruväljakul FC Flora U19 meeskonda.