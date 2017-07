Kokku on sari kuue aasta jooksul võitnud 38 Emmyt, mis on teleajaloo suurim Emmyde arv ühe sarja kohta.

​Telesarja «Troonide mäng» seitsmes ja ühtlasi viimane hooaeg tõotab panna sarjale vägeva ja verise punkti, nagu võis oodata. See ei ole pelgalt äärmiselt põnev, võimsate eriefektide ja koloriitsete karakteritega sari. Mainekas The Guardian nentis äsja, et nii laiahaardelist mõju, nagu on «Troonide mängul», ei kohta audiovisuaalses kultuuris just tihti.