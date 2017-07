Alanud nädala ilm tuleb hoovihmadega

Teisipäevast neljapäevani määrab ilma madalrõhuala edelaserv, mis päev-päevalt nõrgeneb. Samal ajal tugevneb Läänemere kohal kõrgrõhuvöönd, mis veidi ida poole nihkub. Eestis hoovihma võimalus ja leviku ulatus päev-päevalt väheneb.

Reede päeval läheneb Läänemere lõunaosast madalrõhulohk. Kas selle vihmapilved jõuavad Eestisse reede päeval või alles laupäeva öösel, on veel lahtine. Kui kõrgrõhuala osutub tugevamaks, püsib sajuta ilm veel ka reedel.

Teisipäeva öösel sajab kohati ja päeval laialdaselt hoovihma, on äikest. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul. Sooja on öösel 8–14, päeval 16–20 kraadi.

Kolmapäeva öösel sajab kohati ja päeval mitmel pool hoovihma. Puhub valdavalt mõõdukas lääne- ja loodetuul. Sooja on öösel 8–14, päeval 16–20 kraadi.

Neljapäeval hoovihma võimalus väheneb, kuid püsib Ida-Eestis üle 50 protsendi. Puhub nõrk läänekaare tuul. Sooja on öösel 7–13 kraadi, sisemaal langeb temperatuur kohati 5 kraadini, päeval tuleb sooja 17–20 kraadi.

Reede öö on sajuta, päeval suureneb hoovihmavõimalus 30 protsendini. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on öösel samuti 7–13, sisemaal langeb temperatuur kohati 5 kraadini, päeval tuleb sooja 17–22 kraadi.