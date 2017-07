Viljandi linnavalitsuse tänavused kogemused ehituste tellimisega tikuvad näitama, et tööde eeldatavat maksumust rehkendades ei maksa end möödunud aasta hindadest eksitada lasta. Ka ehitusettevõtted kinnitavad, et hinnatõus ja ehitusaktiivsus on mullusega võrreldes suurem. Buumiks ei kiirusta nad praegust olukorda küll nimetama, pigem kõneldakse äkktõusu tundemärkidest.