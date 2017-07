Vabaerakonna Järva- ja Viljandimaa piirkonna juhi Ain Ostra tõdemust mööda on Viljandis kandideeriva valimisliidu nimekirja moodustamine raskelt läinud.

​Kohalikel valimistel valimisliitude kaudu osaleva Vabaerakonna siinse, Järva- ja Viljandimaa piirkonna juht Ain Ostra ei teinud saladust, et on Viljandi linnapea, IRL-i liikme Ando Kivibergiga kohtunud. Kui too peaks otsustama sügisestel valimistel kandideerida, oleks Ostra arvates mõistlik koostööd teha.