Milleks vett segada?

Nii olidki 2013. aasta valimised esimesed, kui Viljandis ei osalenud enam ühtegi kohalikku valimisliitu. Oma nimekirjas olevate kandidaatide maailmavaatelise vabaduse tagavad vähemasti sotsid sellega, et erakonda astumist kelleltki ei nõuta.

Ando Kivibergi probleem on aga hoopis mujal. Ta on tunnistanud oma eesmärgiks 2019. aastal riigikokku pääsemise. Seda saab saavutada kas ainult oma häältele lootes või kindlustades end kõrge kohaga mõne erakonna nimekirjas. Kiviberg on otsustanud viimase variandi kasuks. On selge, et kui Helir-Valdor Seeder oleks talle IRL-i ringkonnanimekirjas esikoha lubanud, oleks ta endiselt tubli parteilane ja valimisliite praegu ei kiidaks.

Nüüd on aga vaja leida nimekiri, millega riigikokku pääseda, ja loomulikult võiks see olla Vabaerakond, kes poliit-tehnoloogilist suitsukatet tehes osalebki kohalikel valimistel just valimisliitude varjus. Vajalik on Artur Talviku käest ringkonnanimekirjas esikoht välja kaubelda, mis ei tundu raske olevat, sest Vabaerakonna 2015. aasta meie kandi esinumbri Mati Ilissoniga on erakonna teed lahku läinud. Kaheldav on vaid, kas erakond suudab Järva- ja Viljandimaa valimisringkonnast koguda umbes 4100 häält, mis Ando Kivibergi otse riigikokku viiks. Seepärast soovitaksin välja nõuda ka üleriigilises nimekirjas koht esimese kuue seas.

Seda täiesti realistlikku plaani võiks ohustada vaid asjaolu, et järgmisteks valimisteks kavatseb Eesti poliitikasse naasta ja roheliste etteotsa asuda Indrek Tarand. See muudaks Vabaerakonna parlamenti pääsemise kahtlaseks. Seepärast annaksin Kivibergile nõu panna vette mõlemad õnged ning teha Viljandis Vabaerakonna ja roheliste valimisliit (just nimelt kahe erakonna valimisliit, mida valimisseadus lubab, ja mitte mingi «varifirma», nagu IRL-il vahepeal ilmselt plaanis oli), et siis aasta pärast reitingute pealt vaadata, kummaga on kindlam edasi minna. Roheliste puhul, keda mujal maailmas peetakse vasakpoolseks, tuleks jutt parempoolsest maailmavaatest muidugi mõneks ajaks unustada.

VILJANDLASTELE on aga valimised sel juhul huvitav proovikivi: kas toetatakse riigikogust Viljandisse tagasi tulla lubavaid Helmen Kütti ja Helmut Hallemaad või hoopis Viljandist minema ihkavat Ando Kivibergi. Ning võimalus on valida Viljandit juhtima ka Albu valla noormees Jaak Madison, kes pole siin üldse kunagi olnud.