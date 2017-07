Alkohol on seljatanud Eestis paljud mehepojad. Kui sageli arvatakse, et joomine joojat ennast ei häiri, siis psühholoog Jaan Saare sõnul saab just jooja ise suurima koormuse ning kui tal oleks valida, käiks ta teist rada.

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees