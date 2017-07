Maanteeamet plaanib laiendada automaatjärelevalvet

«Maanteeameti tööplaanis on automaatjärelevalve laiendamine Eestis. Tänavu alustasime kiiruskaamerate kasutamist kohaliku omavalitsuse teedel,» ütles maanteeameti liikluskorralduse osakonna liikluskorraldusvahendite haldur Krisela Uussaar reedel uudisteagentuurile BNS. Maanteeamet sain tänavu kevadel oma kasutusse kaks Tallinnas Kristiine ristmikule paigaldatud liikluskaamerat.

«Edasi töötame selle nimel, et laiendada automaatjärelevalvet keelava fooritule eiramisele. Seda Eestis veel rakendatud ei ole. Et keelava fooritule eiramise fikseerimist on tehniliselt ja juriidiliselt võimalik ellu viia lühema aja jooksul, oleme valinud järgmiseks sammuks fooritule temaatika,» lisas Uussaar.

«Järgmine samm oleks keskmise kiiruse fikseerimine lõigul ning ka ühissõiduki raja kasutamisreeglite rikkumise kontrollimine,» jätkas maanteeameti esindaja. Keskmise kiiruse fikseerimine lõigul tähendaks autode kiiruse arvutamist kahe kiiruskaamera vahel, arvestades distantsi ja selleks läbitud aega.

Maanteeamet on paigaldanud riigiteedele 63 kiiruskaamera mõõtekabiini ning lisaks on ametil võimalik kasuta Tallinnas Kristiine ristmikule paigaldatud kaht kiiruskaamera mõõtekabiini. Kokku on võimalik kabiinides kasutada 47 mõõtesüsteemi.