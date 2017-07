Viljandi linnavalitus saab kaks uut tippjuhti

Senine Riigi Kinnivara aktsiaseltsi Lõuna piirkonna haldur Andres Mägi asub esmaspäevast tööle Viljandi kinnisvara haldava ameti juhatajana. Varem Pärnu haiglas haldusteenistust juhtinud Riho Tipp hakkab juhtima majandusametit.

Kui Andres Mägil seisab esmalt ees ameti loomine ja ülesehitamine, siis Tipp hakkab tööle kohal, mis on linnavalitsuses olnud selle loomisest saadik. Praegune majandusameti juht Toivo Lõhmus lahkub omal soovil töölt 31. juulil ning järgmisest päevast hakkab sel kohal tööle Riho Tipp.

Viljandi linnapea Ando Kivibergi sõnul on tema konkursi tulemustega rahul ning arvamusel, et tööle valiti pädevad inimesed. Kinnisvarahalduse ameti juhi koha täitmiseks tuli linnajuhtidel korraldada lausa kaks konkurssi, sest esimene ei andnud tulemust. Kandidaate küll tuli ja parim valiti ka välja, kuid edasised läbirääkimised ei andnud mõlemale poolele soovitud tulemust.

Andres Mägit keelitas raekotta tulema linnapea isiklikult. Tegelikult oli just Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi töökogemusega Mägi see, kes töötas välja uue ameti kontseptsiooni ja andis linnajuhtidele ekspertnõu. Seetõttu pidas ta Kivibergi sõnul algul ebaõiglaseks, et ta ise saaks sellele kohale kandideerida.

Esimene konkurss näitas, et sobivat inimest leida on väga keeruline, ja seepärast tegi Kiviberg Mägile ettepaneku osaleda teisel konkursil. Linnavalitsus hakkab talle maksma 2400 euro suurust kuupalka, mis on maksimaalne palgasumma, mida volikogu lubab tippametnikule maksta.

Nimetatud palk on paarisaja euro võrra suurem kui haldusameti otsesel juhil abilinnapeal.

Riho Tipp asub tööle 2000-eurose kuupalgaga, mis tähendab, et tema töötasu on Toivo Lõhmuse omaga võrdne.

«Ta on asjatundlik ja suurte kogemustega,» kirjeldas uut ametijuhti linnapea.

Mõlemad ametnikud tulevad Viljandisse tööle naaberlinnadest. Viljandist pärit Mägi on töötanud enamasti Tartus ja Riho Tipp Pärnus.

«Eks siin ole muidugi teatavaid riske töösse sisseelamisega, aga usun, et väljastpoolt tulev energia on selle valiku juures positiivne,» leidis Kiviberg. «Majandusametis on suur osa töötajaid pika kogemusega ning nad saavad uut töötajat kindlasti aidata.»