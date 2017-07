Kokapõõsad kodupõllul, Vikerkaaremägi ja kuulus Machu Picchu ehk Rännak läbi Peruu

Viimase reisikirja kirjutasin Sakalale, olles värskelt naasnud Gruusiast, 41. põhjalaius- ja 44. idapikkuskraadilt. Seekord olen oma esimest pikemat Lõuna-Ameerika kogemust saamas Peruus, teisel pool maakera. Ja ometi on nii mõnigi elamus olnud otsekui jätk Gruusia-tuurile – nii sarnased on need kaks riiki oma kultuuri ja maastike poolest. Kõik siinne on vaid mitu korda suurendatud ja võimendatud.