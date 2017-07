Viljandi linnapea sügisel oma erakonnale hääli ei kogu

Ando Kiviberg loeb tänasel Sakala arvamusküljel üles etteheited, mis tal oma koduerakonnale Isamaa ja Res Publica Liidule (IRL) on. Muu hulgas heidab ta ette ka seda, et IRL-i keskkontori survel muudeti mai keskel siinsete liikmete aprilli alguses tehtud otsust minna Viljandis kohalikele valimistele valimisliiduna.

«Mul on kahju, et meie osakond ei suutnud sellele survele vastu seista. Olin toonasel koosolekul ja olen ka praegu seda meelt, et kohalikul tasandil on kodanikualgatus olulisem kui erakonnapoliitika,» kirjutab Kiviberg.

Erakonna esindaja: see on kaotus

Tänavu mais IRL-i eestseisusesse valitud erakonna Viljandi piirkonna juht Harri Juhani Aaltonen tunnistas, et tal on Ando Kivibergi loobumisest kahju. «Loomulikult on see kaotus,» nentis ta.

Küsimusele, kas rohkem kahju on sellest, et Kiviberg ei tule sügisel IRL-ile hääli tooma, või sellest, et ta linnajuhtimisest kõrvale jääb, vastas Aaltonen, et kahju on mõlemast.

«Kui Ando midagi teeb, siis hingega ja sellist inimest on alati vaja. Ükskõik, millises erakonnas ta on,» sõnas Aaltonen.

Seda, et IRL kaotaks nüüd automaatselt 809 häält ehk just nii palju, kui Kiviberg neli aastat tagasi valimiste võitjaks tulles kogus, Aaltonen ei usu. «Eks nende valijate seas oli ka neid inimesi, kes andsid hääle ikkagi erakonnale.»

Seda, et 6. aprillil tehtud valimisliidu moodustamise otsus 21. mail ära muudeti, põhjendas Aaltonen sellega, et vahepealsel ajal muutus erakonnas väga palju. «Mina ei teadnud 6. aprillil kuidagi, et 8. aprillil teatab Margus Tsahkna, et tema enam erakonda juhtida ei kavatse,» sõnas Aaltonen. Mais valiti Viljandi mees Helir-Valdor Seeder erakonna esimeheks ja Aaltonen eestseisusesse ning poliitiline olukord muutus.

«Ma küsisin Ando käest, keda ta keskkontoriks peab, ja sain vastuseks, et mind ja Seedrit,» rääkis Aaltonen. «Mina ise ei pea ennast keskkontoriks.»

Kiviberg ei ole valimisliitu loonud

Mis tema poliitilisest tegevusest sügisel edasi saab, ei oska Ando Kiviberg ka ise öelda. «Mingit valimisliitu mul loodud ei ole,» kinnitas ta.

Samas ei välistanud ta võimalust, et liit võib tekkida, ega ka mitte seda, et ta võiks selle nimekirja linnapeakandidaadina üles astuda. IRL-ist, kuhu ta on kuulunud 1995. aastast, Kiviberg lahkuda ei kavatse.

«Viljandiga jään ma kindlasti seotuks. Viljandi meeldib mulle tõepoolest väga ning ka seetõttu, et Eesti pärimusmuusika keskus asub Viljandis, olen tulevikus kindlasti siin,» ütles ta.